Stand: 21.02.2023 08:01 Uhr A20: Unfall zwischen Grevesmühlen und Bobitz

Auf der A20 an der Auffahrt Grevesmühlen sind zwei Autos und ein Lkw zusammengestoßen. Nach ersten Erkenntnissen wurden drei Personen leicht verletzt, so ein Polizeisprecher. Die Autobahn war zwischen Grevesmühlen und Bobitz in Fahrtrichtung Rostock zwischenzeitlich voll gesperrt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 21.02.2023 | 07:00 Uhr