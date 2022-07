Stand: 09.07.2022 17:20 Uhr A20/ Parkplatz Trebetal: 82-Jähriger kollidiert mit zwei Autos

Ein 82 Jahre alter Mann aus Nordrhein-Westfalen ist am Sonnabend gegen 13.30 Uhr so zügig auf den Autobahnrastplatz Trebetal (A20/ Fahrtrichtung Stettin) gefahren, dass er die Kontrolle über seinen Pkw verlor. Er kollidierte mit einem geparkten Auto, das wiederum einen weiteren geparkten Wagen touchierte. Sechs Personen wurden dabei zum Teil schwer verletzt. Im Auto des 82-Jährigen wurden zwei weitere Insassen, davon ein Kind, leicht verletzt. Der Unfallfahrer sowie zwei Personen aus dem ersten geparkten Auto, die eingeklemmt wurden, mussten schwer verletzt durch Rettungswagen und Rettungshubschrauber in Krankenhäuser gebracht werden. Der Sachschaden wird auf 60.000 Euro geschätzt. | 09.07.2022 17:20

