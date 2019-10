Stand: 10.10.2019 15:16 Uhr

A20-Erneuerung: Bauarbeiten im Zeitplan

Knapp zwei Monate nach Beginn gehen die Bauarbeiten am abgesackten Abschnitt der A20 bei Tribsees (Landkreis Vorpommern-Rügen) voran. An der Ostseite der Trebeltalbrücke wird zurzeit kräftig gebohrt. Zwei riesige Bohrgeräte treiben 25 Meter tiefe Löcher in den Boden. Dort sollen 34 mehr als einen Meter dicke Pfähle ins Erdreich gelassen werden. Wie Ronald Normann von der zuständigen Straßenbaubehörde NDR 1 Radio MV erklärte, liegen die Arbeiten im Zeitplan: "Wir hatten im Herbst damit begonnen, die Bohrungen durchzuführen. Wir haben schon 24 Pfähle fertig, zehn müssen noch gebaut werden. Wir sind gut im Plan."

Noch lange Staus an Wochenenden

Hoffnungen auf ein baldiges Ende der Staus vor allem an den Wochenenden kann Normann den Autobahn-Benutzern aber nicht machen. "Das wird sich noch eine ganze Weile hinziehen." Bis zu zwei Stunden Verzögerung müssen Autofahrer am Bauabschnitt in Kauf nehmen. Erst nach Abschluss der gegenwärtigen Arbeiten an der Ostseite werde voraussichtlich im März 2020 mit den Arbeiten an der großen Brücke auf der Westseite begonnen, so Normann. "Da werden wir noch eine ganze Weile bauen - nämlich bis Ende 2021."

Anti-Stau-Tipp: "Nicht so lahm" über die Brücke

Einen nützlichen Tipp zur Stauvermeidung hatte der Fachmann für Verkehrsteilnehmer allerdings dennoch parat: "Fahren Sie zügiger über die Brücke! Nicht so lahm. Denn das lahme Fahren bedingt die Staus." Auf der gegenwärtig genutzten Behelfsbrücke könne man durchaus Tempo 60 fahren.

Endgültige Fertigstellung 2023 oder 2024

Neben der Errichtung des neuen Bauwerks sind die Arbeiter aber auch dabei, den alten Abschnitt zu sanieren. "Wir bauen dort ziemlich viel zurück", sagte Normann. Damit würde den Verkehrsteilnehmern künftig eine weitere Sperrung des Abschnitts erspart bleiben. Bis das neue Brücken-Bauwerk fertig ist, dürfte nach Einschätzung von Normann noch viel Zeit vergehen. Der Experte geht von 2023 oder 2024 aus.

