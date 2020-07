Stand: 28.07.2020 10:35 Uhr - NDR 1 Radio MV

A20: Ermittlungen nach Unfall durch verlorenen Wohnanhänger

Die Polizei in Nordwestmecklenburg ermittelt gegen einen Autofahrer, der am Sonntag auf der A20 einen Unfall verursacht hat hat. Der Fahrer hatte seinen Campinganhänger beim Auffahren auf die Autobahn an der Raststätte Schönberger Land in Richtung Lübeck verloren, so dass dieser über alle Fahrspuren zur Mittelleitplanke rollte. Vier Autos wurden bei einem Zusammenprall oder durch umherfliegende Trümmerteile beschädigt. Der Schaden wird auf mehr als 30-Tausend Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. | 28.07.2020 10:35