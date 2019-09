Stand: 16.09.2019 06:07 Uhr

Drei weitere A20-Abschnitte werden saniert

Autofahrer müssen in den kommenden Monaten auf der Autobahn 20 mit weiteren Behinderungen rechnen. Gleich an drei Abschnitten werden die Fahrbahnen saniert. Aufgrund einer Vollsperrung ist zwischen Strasburg und Friedland ab dem frühen Montagmorgen mit größeren Einschränkungen zu rechnen. Bis Freitag soll die Fahrbahn Richtung Lübeck im Zweischicht-Betrieb erneuert werden. Eine Umleitung über Woldegk ist ausgeschildert.

A20-Sanierung: Hier wird die Fahrbahn erneuert Nordmagazin - 15.09.2019 19:30 Uhr Auf der Autobahn 20 kommt es ab Montagmorgen zu weiteren Behinderungen. Gleich an drei weiteren Abschnitten werden die Fahrbahnen saniert - Höhe Wismar, Rostock und Friedland.







Baustelle Höhe Rostock wird eingerichtet

Beim Abschnitt zwischen Rostock-Südstadt und Bad Doberan wird zunächst die Fahrbahn in Richtung Lübeck erneuert. Um den Asphalt auf der 3,2 Kilometer langen Strecke zu sanieren, wird der Abschnitt gesperrt. Der Verkehr wird dann auf der Gegenfahrbahn an der Baustelle vorbeigeleitet. Gleichzeitig wird die Anschlussstelle Rostock West in Richtung Lübeck gesperrt. Umleitungen über Clausdorf und Stäbelow werden ausgeschildert. Die Bauarbeiten sind bis Ende November geplant.

Grund für Sanierung sind Risse im Asphalt

Im Frühjahr kommenden Jahres wird auf die gleiche Weise die Fahrbahn Richtung Stettin saniert. Die Arbeiten sind nötig, da der fast 20 Jahre alte Abschnitt tiefe Risse aufweist. Die Strecke gehört mit täglich 45.000 Fahrzeugen zu den höchstbelasteten Autobahn-Strecken in Mecklenburg-Vorpommern.

Bauarbeiten am Kreuz Wismar

Nachdem die Arbeiten am Kreuz Wismar abgeschlossen sind, wird noch die Fahrbahn zwischen Autobahn-Kreuz und Wismar-Mitte saniert - ebenfalls Richtung Lübeck. Die Umleitung erfolgt über die Gegenspur. Daher kommt es voraussichtlich in den nächsten zehn Tagen zu Behinderungen Richtung Rostock.

