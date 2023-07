Stand: 23.07.2023 08:09 Uhr A20: Auto prallt gegen Baum - vier Schwerverletzte

Auf der Autobahn 20 bei Neubrandenburg sind am Sonnabend vier Menschen schwer verletzt worden. Laut Polizei soll ein 66-Jähriger mit unangepasster Geschwindigkeit an einer Abfahrt zu einem Parkplatz die Kontrolle über seinen Wagen verloren haben. Daraufhin kam das Auto von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Mann sowie seine drei Mitfahrerinnen und Mitfahrer im Alter von 62 bis 65 Jahren wurden in Krankenhäuser gebracht.

