A20-Abschnitt wird ab September saniert

Autofahrer müssen in den kommenden Monaten auf der A20 mit weiteren Behinderungen rechnen. Der Abschnitt zwischen Rostock-Südstadt und Bad Doberan wird saniert. Zunächst wird die Fahrbahn in Richtung Lübeck in Angriff genommen. Um den Asphalt auf der 3,2 Kilometer langen Strecke zu erneuern, wird von heute an die Baustellensicherung aufgebaut. Die Sperrung des Abschnitts erfolgt aber erst am 16. September.

Bauarbeiten dauern bis Ende November

Der Verkehr wird dann auf der Gegenfahrbahn an der Baustelle vorbeigeleitet. Gleichzeitig wird die Anschlussstelle Rostock-West in Richtung Lübeck gesperrt. Umleitungen werden ausgeschildert. Die Bauarbeiten sind bis Ende November geplant.

45.000 Fahrzeuge täglich

Im Frühjahr kommenden Jahres wird auf die gleiche Weise die Fahrbahn in Richtung Stettin saniert. Die Arbeiten sind nötig, da der fast 20 Jahre alte Abschnitt tiefe Risse aufweist. Er gehört mit täglich 45.000 Fahrzeugen zu den höchstbelasteten Autobahn-Strecken in Mecklenburg-Vorpommern.

