A20/A24: Mehrere Unfälle bei Sturm und Regen Stand: 02.02.2022 14:31 Uhr Bei starken Windböen und Regen sind auf den Autobahnen 20 nahe Tribsees (Kreis Vorpommern-Rügen) und 24 bei Wöbbelin (Kreis Ludwigslust-Parchim) innerhalb weniger Stunden mehrere Fahrzeuge verunglückt. Drei Autos wurden beschädigt, eine Autofahrerin verletzt. Der Gesamtschaden wird auf 80.000 Euro geschätzt.

Zwischen Tribsees und Grimmen-West hatte laut Polizei ein 42-jähriger Autofahrer am Mittwochmorgen einen Lastwagen überholt, war dann vom Sturm erfasst und gegen ein davor fahrendes Auto gedrückt worden. Die Fahrerin dieses Autos wurde in einen Graben abgedrängt. Der Unfallverursacher überschlug sich mit dem Wagen mehrfach und blieb auf dem Dach liegen. Der 42-Jährige und ein vierjähriges Kind, das mit im Wagen saß, blieben aber unverletzt. Die andere Autofahrerin kam in ein Krankenhaus.

Kleintransporter von Windböe erfasst

Wenige Stunden vorher war am Dienstagabend auf der A24 ein Kleintransporter bei Regen von einer Windböe erfasst und gegen eine Leitplanke gedrückt worden. Der 47-jährige Fahrer blieb unverletzt. Am Kleintransporter sei "erheblicher Schaden" entstanden, so ein Polizeisprecher.

