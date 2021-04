Stand: 02.04.2021 17:15 Uhr A20: 82-Jähriger gerät ins Schleudern - schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall auf der A20 nahe Neubrandenburg ist ein 82-Jähriger schwer verletzt worden. Der Mann war laut Polizei am Freitagmittag von der Fahrbahn abgekommen und hatte dann seinen Wagen gegen die Mittelschutzplanke gesteuert, von wo das Auto zurück auf den Grünstreifen geschleudert wurde. Der Mann wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Autobahn war an der Unfallstelle zwei Stunden lang voll gesperrt. | 02.04.2021 17:14