A19 südlich von Rostock am Wochenende voll gesperrt Stand: 03.11.2022 11:51 Uhr Autofahrer müssen sich am Wochenende auf der A19 auf Einschränkungen einstellen: Die Autobahn wird südlich von Rostock voll gesperrt. Grund sind Abrissarbeiten an der Anschlussstelle Laage.

Abgerissen werden soll eine bereits gesperrte Autobahnbrücke, wie die Autobahn GmbH mitteilt. Die Sperrung beginnt am Freitagabend um 18 Uhr und endet Montagfrüh um 7 Uhr. Die Autobahn wird in beide Richtungen gesperrt. Die Umleitungen werden den Angaben zufolge ausgeschildert und verlaufen in Richtung Berlin ab der Anschlussstelle Laage über die Bundesstraße 103 und Güstrow zur Anschlussstelle Glasewitz. In die Gegenrichtung verläuft die Umleitung ebenfalls ab Laage über die B103 zur Anschlussstelle Kavelstorf.

Ersatzneubau bis Mitte 2023

Die Brücke, die die B103 über die Autobahn führt, war im Sommer vergangenen Jahres kurzfristig aufgrund von Tragfähigkeitsschäden gesperrt worden. Anfang des Jahres war eine Behelfsbrücke freigegeben worden. Früheren Angaben zufolge will die Autobahn GmbH einen Ersatzneubau bis Mitte 2023 fertigstellen.

