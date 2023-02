A19 bei Wittstock wird am Abend gesperrt Stand: 24.02.2023 14:15 Uhr Die Autobahn 19 wird ab heute, 18 Uhr, bei Wittstock in beide Richtungen voll gesperrt. Bis Montag früh soll dort eine Brücke, die über die Autobahn führt, abgerissen werden.

Autofahrer von Rostock kommend in Richtung Berlin müssen auf der A19 die Abfahrt Wittstock nehmen. Weiter geht es dann über die B189 zur Anschlussstelle Pritzwalk und von dort auf die A24 in Richtung Berlin. Auch in der Gegenrichtung ist die Bundesstraße 189 als Umleitung ausgeschildert.

Weitere Sperrung Ende Juni

Sollten die Bauarbeiten schneller vorangehen, ist eine vorzeitige Aufhebung der Sperrung im Laufe des Sonntags möglich, informierte das Planungsbüro. Eine erneute Sperrung der Autobahn ist für Ende Juni geplant- dann werden die neuen Brückenträger eingebaut.

