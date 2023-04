Stand: 17.04.2023 16:39 Uhr A19 bei Laage am Dienstag für Stunden gesperrt

Die Autobahn 19 wird am Dienstag in beiden Richtungen über mehrere Stunden gesperrt. Grund sind Markierungsarbeiten auf der Fahrbahn. Los geht es ab 8 Uhr morgens in Richtung Rostock. Am Nachmittag wird dann die Gegenrichtung nach Berlin gesperrt. Bis 16 Uhr sollen die Arbeiten abgeschlossen sein, so die Autobahngesellschaft. Umleitungen erfolgen über die Anschlussstelle Laage.

