Stand: 08.03.2021 16:46 Uhr A19 bei Güstrow: Zwei Menschen bei Unfall mit Lkw schwer verletzt

Auf der A19 in Richtung Berlin sind am Montagmittag zwei Menschen schwer verletzt worden. Zwischen den Anschlussstellen Güstrow und Krakow fuhr ein Auto vermutlich ungebremst unter den Auflieger eines Sattelzugs. Der Fahrer des Lkw bremste, dennoch wurde das Auto zirka 400 Meter mitgeschleift. Die beiden Insassen, der Fahrer und ein Junge, wurden aus dem Auto befreit und in ein Krankenhaus gebracht. Das Kind war nicht mehr ansprechbar. Wie es zu dem Unfall kam, wird noch untersucht. | 08.03.2021 16:46