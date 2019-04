Stand: 20.04.2019 16:39 Uhr

A19: Reisebus verunglückt - keine Verletzten

Ein Unfall mit einem Reisebus auf der A19 ist am Sonnabendmittag glimpflich ausgegangen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kam ein tschechischer Reisebus nahe der Abfahrt Güstrow (Landkreis Rostock) von der Fahrbahn ab und fuhr in den Straßengraben. Von den 14 Insassen - der Fahrer, ein Reiseleiter und zwölf Reisende - sei niemand verletzt worden. Die Fahrgäste wurden den Angaben zufolge in ein Betreuungszentrum des Deutschen Roten Kreuzes gebracht. Die genaue Unfallursache ist noch unklar.

Zwei Rettungshubschrauber sicherheitshalber aktiviert

Die Businsassen stammen laut Polizei aus mehreren Nationen - unter anderem Spanien, Argentinien, Mexiko und den USA. Sie konnten den Bus über einen Notausstieg verlassen, nachdem die Feuerwehr die Tür von außen geöffnet hatte. Sicherheitshalber seien zwei Rettungshubschrauber und mehrere Rettungswagen aktiviert worden, hieß es. Auch Feuerwehren umliegender Gemeinden waren mit 35 Helfern im Einsatz. Der Bus wollte über Rostock per Fähre nach Kopenhagen fahren.

Bus muss mit schwerer Technik geborgen werden

In Richtung Rostock wurde die Autobahn an der Unfallstelle gesperrt. Eine Umleitung wurde eingerichtet. Der im Straßengraben stehende Reisebus muss laut Polizei mit schwerer Technik geborgen werden. Wie lange die Autobahn in Richtung Rostock gesperrt bleibt, ist noch unklar. Aktuelle Verkehrsmeldungen aus MV gibt es hier.

