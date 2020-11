Stand: 14.11.2020 07:18 Uhr A19: Petersdorfer Brücke bald fertig

Nach fünf Jahren Bauzeit steht die Petersdorfer Brücke auf der A19 kurz vor der Fertigstellung. Wie ein Sprecher der Planungsfirma Deges sagte, laufen noch letzte Komplettierungsarbeiten. Unter anderem werden noch Schutzplanken und Verkehrszeichen installiert und die Fahrspuren markiert. Noch Ende November sollen Autofahrer wieder freie Fahrt in Richtung Norden haben. In Richtung Berlin muss die vierspurige Verkehrsführung noch auf zwei Spuren zurückgebaut werden, was bis Ende Dezember erledigt sein soll. | 14.11.2020 07:17