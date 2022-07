Stand: 31.07.2022 18:38 Uhr A14 bei Schwerin: Motorradfahrer stürzt - schwer verletzt

Bei einem Unfall auf der A14 bei Schwerin ist am Sonntag ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Laut Polizei kollidierte die Maschine des 62-Jährigen gegen Mittag beim Überholen mit einem Wohnmobil, das auf der rechten Spur fuhr. Der Motorradfahrer stürzte und erlitt schwere Verletzungen. Nachfolgende Fahrzeuge konnten rechtzeitig bremsen. Der 62-Jährige soll plötzlich Lenkprobleme bekommen haben. Die Ursache sei unklar. Die A14 war in Höhe der Anschlussstelle Schwerin-Nord rund eine Stunde in Richtung Wismar gesperrt. | 31.07.2022 18:37

