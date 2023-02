Stand: 06.02.2023 05:39 Uhr A14 bei Karstädt: Autofahrer überschlägt sich - zwei Personen verletzt

Ein Autofahrer hat am Sonntag das Ende der A14 bei Karstädt (Prignitz) übersehen und ist über die Absperrungen gerast. Dabei wurden der 29-jährige Fahrer aus Berlin und sein 35 Jahre alter Beifahrer schwer verletzt, so ein Polizeisprecher. Der Wagen sei aus bisher ungeklärter Ursache mit hohem Tempo geradeaus über das Ende der Fahrbahn hinausgeschossen, habe sich mehrfach überschlagen und schließlich auf einem Acker liegen geblieben. Feuerwehrleute mussten die eingeklemmten Männer aus dem Wrack befreien. Am Auto entstand ein Totalschaden in Höhe von fast 80.000 Euro. Gegen den Fahrer wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt.

