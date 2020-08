Stand: 30.07.2019 11:00 Uhr - NDR 1 Radio MV

A14-Zubringer: Brückenbau beginnt

Auf der Großbaustelle des Autobahnzubringers B321 zur A14 in Schwerin hat der Bau einer Moorbrücke begonnen. Der schwierige Baugrund muss für die später durchgehend vierspurige Bundesstraße standfest gemacht werden.

Bauarbeiten bis 2022

Eine große, speziell angefertigte Baumaschine hat bisher 60 Kies-Säulen bis zu 14 Metern tief in den Boden gebohrt. Auf 300 Metern Länge werden insgesamt mehr als 600 dieser Säulen den moorigen Untergrund befestigen, so ein Sprecher der Bauleitung. Insbesondere die großen bis zu 80 Tonnen schweren Baumaschinen könnten sich dort sonst gar nicht bewegen. Im nächsten Schritt - voraussichtlich ab September - werden dann Betonpfähle in den Boden eingelassen. Erst auf diese Pfähle kann dann die Straße gebaut werden. Außerdem errichten die Bauarbeiter gerade eine weitere Lärmschutzwand. Im Oktober soll dann der eigentliche Straßenbau beginnen. Die aktuelle Umleitung über den Schweriner Stadteil Dreesch bleibt. Zudem müssen Autofahrer auch weiter mit tageweisen Vollsperrungen rechnen.

Die vierspurige Autobahnanbindung soll im Herbst 2022 fertig sein. Aktuell würden alle Arbeiten für das 20-Millionen-Euro-Projek im Plan liegen, heißt es von der Bauleitung. Die B321 verbindet die Landeshauptstadt Schwerin im Osten mit der A14.

Karte: Karte: Geplanter Verlauf der Autobahn 14

