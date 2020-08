Stand: 03.08.2020 13:13 Uhr - NDR 1 Radio MV

A14-Zubringer: B321-Vollsperrung kürzer, aber eher

Im Schweriner Stadtteil Mueß müssen sich die Anwohner der Alten Crivitzer Landstraße deutlich früher als bislang geplant auf deutlich mehr Straßenverkehr einstellen. Schon in rund drei Wochen - ab dem 20. August - wird dort der aus Richtung Crivitz kommende Verkehr zwischen Mueß und Raben Steinfeld umgeleitet. Ab September gilt die Umleitung auch stadtauswärts. Die Arbeiten an dem Bauabschnitt durch die Feuchtwiesen am Störkanal sollen bereits jetzt unter Vollsperrung stattfinden - und nicht erst nach Abschluss des ersten Bauabschnitts zwischen Zippendorf und Mueß.

Vollsperrung nur ein statt zwei Jahre

Der Grund dafür: Die Baufirma hat dem Straßenbauamt eine neue Variante des Bodenaustauschs in dem Bereich vorgeschlagen. Anstelle von gerammten Spundwänden soll jetzt mit mobilen Senkkästen gearbeitet werden. Dies beschleunigt laut Verkehrsminister Christian Pegel (SPD) die Bauarbeiten, ohne Mehrkosten zu verursachen. "Die Vollsperrung des zweiten Bauabschnitts, die ursprünglich für zirka zwei Jahre geplant war, verkürzt sich auf etwa ein Jahr", versprach Pegel.

Vierspurig ab Herbst 2021

Auch die Consrader Brücke wird ab Ende August gesperrt sein. Im Herbst nächsten Jahres soll die B321 zwischen der Autobahnabfahrt der A14 und Zippendorf durchgängig vierspurig sein.

Weitere Informationen A14-Zubringer: Brückenbau beginnt Für den Ausbau des Zubringers zur A14 in Schwerin hat der Bau einer Moorbrücke begonnen. Die vierspurige Autobahnanbindung soll im Herbst 2022 fertig sein. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 03.08.2020 | 12:00 Uhr