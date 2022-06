Stand: 06.06.2022 17:56 Uhr A 20 bei Tribsees: 58-Jährige stirbt bei schwerem Unfall

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A 20 Richtung Lübeck in Höhe Triebsees kam am Montagnachmittag eine 58-jährige Frau ums Leben. Ihr 59-jähriger Mann und Fahrer des Pkw war aus bisher ungeklärter Ursache rechts von der Fahrbahn abgekommen. Das Auto durchbrach eine Leitplanke und überschlug sich. Dabei erlitt die Frau tödliche Verletzungen. Ihr Ehemann kam mit leichten Verletzungen und einem Schock in ein Krankenhaus. Der Sachschaden beträgt nach Schätzungen der Polizei etwa 20.000 Euro. | 06.06.2022 17:55

