Stand: 03.07.2022 14:02 Uhr A 20: Vier Verletzte nach Unfall durch geplatzten Reifen

Bei einem Unfall auf der A 20 in Höhe der Anschlussstelle Neubrandenburg Ost wurden am Sonntagmittag zwei Menschen schwer und zwei leicht verletzt. Laut Polizei waren sie in Richtung Stettin unterwegs, als sie mit dem Auto rechts von der Fahrbahn abkamen. Ursache war vermutlich ein geplatzter Reifen. Das Auto geriet daraufhin ins Schleudern und überschlug sich. Die Verletzten kamen in umliegende Kliniken, am Pkw entstand Totalschaden. Die A 20 war in Fahrtrichtung Stettin zeitweise voll gesperrt. | 03.01.2022 20:00

