Stand: 23.05.2023 08:15 Uhr 960 Menschen bei Demonstrationen gegen Krieg und Inflation

Mehrere Hundert Menschen sind in Mecklenburg-Vorpommern am Montagabend auf die Straßen gegangenen: Gegen den Ukraine-Krieg, die Klimapolitik der Bundesregierung, gegen Preissteigerungen und auch gegen Corona-Maßnahmen. Die Polizei zählte landesweit rund 960 Teilnehmer und damit weniger als an den vergangenen Montagen. Die größte Veranstaltung gab es demnach in Rostock mit 160 Teilnehmern. In Waren kamen 130 Menschen, knapp 40 waren es in Grimmen und 15 in Röbel.

