Stand: 30.01.2021 08:42 Uhr 91 Angriffe auf Zigarettenautomaten 2020 in MV

Bei Angriffen auf Zigaretten- und Geldautomaten ist im vergangenen Jahr in Mecklenburg-Vorpommern ein Schaden von mehr als einer halben Million Euro entstanden. Das sind laut Landeskriminalamt (LKA) etwa 160.000 Euro weniger als noch 2019. Die Schadenssumme ging demnach in beiden Jahren fast ausschließlich auf Angriffe auf Zigarettenautomaten zurück. Laut LKA wurden im vergangenen Jahr 91 Angriffe auf Zigarettenautomaten erfasst, in 18 Fällen blieb es bei dem Versuch. 2020 wurden den Angaben zufolge drei Angriffe auf Geldautomaten im Nordosten gezählt, ein Versuch war erfolgreich, bei dem ein Schaden von rund 15.000 Euro entstand. | 30.01.2021 08:41