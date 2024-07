86. Warnemünder Woche endet heute mit Drachenbootfestival Stand: 14.07.2024 09:01 Uhr Die 86. Warnemünder Woche endet am heutigen Sonntag nach neun Tagen. Die Veranstalter äußerten sich kurz vor Schluss zufrieden, auch wenn nicht jeden Tag gesegelt werden konnte.

Die 86. Warnemünder Woche endet am heutigen Sonntag nach neun Tagen. Die Veranstalter äußerten sich kurz vor Schluss zufrieden. Die Veranstaltungen seien sehr gut besucht und auch die Bummelmeile sei voll gewesen, sagte eine Sprecherin am Samstag. Die Veranstalter hatten mehrere Hunderttausend Besucher erwartet.

Zwischen Flaute und Unwetterwarnung

Sportlich waren die Segelwettbewerbe die Highlights, 15 Regatten verschiedener Schiffsklassen, Events der 1. und 2. Segelbundesliga sowie die Sailing Champions League standen an. Mehr als 800 Sportlerinnen und Sportler in rund 400 Booten hatten sich angemeldet. Nicht jeden Tag konnte gesegelt werden, wie die Sprecherin sagte. Einmal herrschte Flaute, ein anderes Mal gab es eine Unwetterwarnung. Dafür sei an den anderen Tagen mehr gesegelt worden.

Drachenboote am Alten Strom

An Land lockten viele Unterhaltungsangebote. Den Ausklang bildet noch bis Sonntag ein Drachenbootfestival am südlichen Alten Strom mit rund 1.200 Sportlern.

Weitere Informationen Warnemünde: 18 Mannschaften treten bei 1. Segel-Bundesliga an Im Rahmen der Warnemünder Woche finden bis Sonntag Wettfahrten in der 1. Bundesliga im Segeln statt. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 14.07.2024 | 10:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock