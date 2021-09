850 Jahre Schweriner Dom: Vom Vorgängerbau ist nur die Paradiespforte erhalten Stand: 10.09.2021 19:43 Uhr Mit einem Festgottesdienst feiert Schwerin an diesem Sonntag das 850. Jubiläum seines Doms. Seine Vorgängerkirche wurde im September 1171 geweiht.

Neben dem Schloss ist er das zweite Wahrzeichen Schwerins: der Dom St. Marien und St. Johannis. In diesem Jahr wird in der Landeshauptstadt Mecklenburg-Vorpommerns sein Jubiläum gefeiert, denn seit 850 Jahren steht an dieser Stelle eine Kirche. Sie wurde im September 1171 geweiht. Damals kam der mächtige Fürst Heinrich der Löwe mit seinem Gefolge in die kleine Stadt, die er wenige Jahre zuvor gegründet und zum Bischofssitz ernannt hatte. Auch Berno, der erste Bischof Schwerins, war dabei, als eine kleine Holzkirche zum Dom geweiht wurde, wie Domprediger Volker Mischok zu berichten weiß. Die Urkunde der Dom-Weihe wird im Landesarchiv in Schwerin aufbewahrt.

150 Jahre Bauzeit

In den Jahren danach wurde damit begonnen, eine romanische Kirche aus Stein zu bauen. Sie wurde 1248 zum Dom geweiht. Von ihr ist heute nur noch das Turmsüdportal übrig, die sogenannte Paradiespforte. Bereits 1270 begann der Bau einer deutlich größeren gotischen Kirche, was bis zur vorläufigen Vollendung noch einmal rund 150 Jahre dauerte. Den 117,5 Meter hohen Turm bekam der Dom allerdings erst Ende de 19. Jahrhundert. Immer noch zählt der Dom zu den wichtigsten Vertretern der norddeutschen Backsteingotik. In Schwerin ist er das letzte verbliebene Gebäude aus dem Mittelalter.

Gleichzeitig Orgel- und Glocken-Jubiläum

Neben dem Dom-Jubiläum hat die Gemeinde zwei weitere Gründe zum Feiern. Vor 150 Jahren wurde die Orgel von Friedrich Ladegast geweiht. Zwei Jahre lang hatte Ladegast in seiner Werkstatt in Weißenfels daran gearbeitet. Dann aber musste das Ende des deutsch-französichen Krieges abgewartet werden, erzählt Domkantor Jan Ernst, bis wieder Eisenbahnwaggons für den Transport nach Schwerin zur Verfügung standen. Ein kleines Jubiläum gilt es für die Glocken zu feiern. Sie wurden vor genau 30 Jahren gegossen.

