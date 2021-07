83. Warnemünder Woche: Erste "Rund Bornholm"-Segler zurück Stand: 07.07.2021 11:33 Uhr Die 83. Warnemünder Woche läuft noch bis zum 11. Juli. Wie üblich wird auch in diesem Jahr viel gesegelt. Das Landprogramm ist Corona-bedingt deutlich abgespeckt.

Im Rahmen der Warnemünder Woche sind die ersten Teilnehmer der Regatta "Rund Bornholm" zurückgekehrt. Eine brandneue TP52-Jacht kam als erste ins Ziel: Die "Imagine" von Holger Streckenbach war am Dienstagabend um kurz vor 23 Uhr zurück in Warnemünde. Bei der Hochseeregatta geht es zur östlichsten Insel Dänemarks und zurück nach Warnemünde. Insgesamt waren am Montagmittag 35 Segelboote auf die rund 500 Kilometer lange Strecke gestartet.

Eingeschränktes Landprogramm - Veranstalter dennoch zufrieden

Zur Halbzeit der Warnemünder Woche haben sich die Veranstalter mit dem bisherigen Verlauf sehr zufrieden gezeigt. An Land und auf dem Wasser laufe alles rund, sagte Sprecher Nikolas Woeckner. Von den Besuchern seien wegen des ausgedünnten Programms keine Beschwerden gekommen: "Im Gegenteil - die meisten Leute sind zufrieden, dass überhaupt etwas läuft." Wegen der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen konnten traditionelle Programmpunkte wie der Eröffnungsumzug "Niege Ümgang", der Trachtenumzug und auch das gemeinsame Shantysingen nicht stattfinden.

500 Boote bei den Segelmeisterschaften

Zufrieden zeigte sich Woeckner auch mit den Segelwettbewerben. Selbst wenn der Wind gelegentlich ein wenig schwach daherkomme, hätten doch alle Wettbewerbe durchgeführt werden können. Neben der Regatta "Rund Bornholm" werden wieder Europa- und Deutsche Segelmeisterschaften ausgetragen. Insgesamt rechneten die Veranstalter mit rund 500 Booten in den verschiedenen Klassen.

NDR präsentiert die Warnemünder Woche

Die Warnemünder Woche wird präsentiert von NDR 1 Radio MV und dem Nordmagazin. Die Moderatoren Stefan Kuna und Leif Tennemann waren bereits auf der Bühne im Kurhausgarten. Am Mittwochnachmittag sowie am Wochenende ist der NDR mit Foto-Aktionen vor Ort.

