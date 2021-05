Stand: 29.05.2021 17:33 Uhr 81-Jährige bei Autounfall schwer verletzt

Eine 81-Jährige ist am Sonnabend bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Ribnitz-Damgarten schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war die Frau aus unbekannter Ursache mit ihrem Wagen nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Sie wurde beim Unfall in ihrem Auto eingeklemmt und musste geborgen werden. Die Seniorin kam in ein Krankenhaus in Rostock. Der Schaden beträgt rund 10.000 Euro. 29.05.2021 17:33