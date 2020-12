Stand: 22.12.2020 18:26 Uhr 8. Mai in Demmin: Strafbefehl gegen Versammlungsleiter

Den Versammlungsleiter der Kundgebung "Demmin bleibt bunt" am 8. Mai 2019 hat das Amtsgericht Neubrandenburg über einen Strafbefehl zu einer Geldstrafe von 1.500 Euro verurteilt. Das bestätigte eine Gerichtssprecherin auf Anfrage. Dem 58-jährigen Mann aus Rostock wird vorgeworfen, gegen das Versammlungsgesetz verstoßen zu haben. So sollen die Demonstranten aus der linken Szene in Demmin zu laut Musik abgespielt sowie Glasflaschen und alkoholische Getränke mitgeführt haben. Das habe gegen die Versammlungs-Auflagen verstoßen, hieß es. | 22.12.2020 18:25