71 Bundeswehr-Soldaten in MV im Corona-Einsatz Stand: 28.10.2020 14:58 Uhr Bundeswehr-Soldaten sind mittlerweile nahezu in allen Landkreisen Mecklenburg-Vorpommerns im Corona-Einsatz. Sie helfen bei der Kontakt-Nachverfolgung und den Testungen.

Die Bundeswehr unterstützt in Mecklenburg-Vorpommern mit nunmehr 71 Soldaten die Kreise und das Land bei der Eindämmung der Corona-Pandemie. In der Vorwoche waren erst 26 Soldaten im Corona-Einsatz. Alle Landkreise haben mittlerweile bei der Bundeswehr Anträge auf Amtshilfe gestellt, wie es am Mittwoch hieß. Die entsandten Soldaten werden hauptsächlich in den Gesundheitsämtern eingesetzt, um die dortigen Mitarbeiter zu unterstützen.

Medizinisches Fachpersonal nimmt Abstriche

55 Bundeswehr-Angehörige sind als "helfende Hände" eingeteilt. Das heißt, sie übernehmen verwaltungstechnische Aufgaben, die Bürgerinformation oder die Nachverfolgung von möglichen Infektionsketten. Darüber hinaus sind 16 Sanitäter als medizinisches Fachpersonal im Einsatz. Sie helfen bei den Testungen. Neben den Kommunen werden auch das Landesamt für Gesundheit und Soziales (LaGuS) mit zwei und die Unimedizin Rostock mit vier Soldaten unterstützt.

Bald knapp 100 Soldaten im Corona-Einsatz

Die meisten Soldaten - nämlich 22 - helfen im Kreis Vorpommern-Greifswald. Die gleiche Anzahl werde von Montag an auch im Landkreis Rostock mit anpacken, so dass sich die Gesamtzahl im Land auf 93 erhöhen wird, hieß es.

Eingesetzte Soldaten in den einzelnen Kreisen:

Ludwigslust-Parchim: 10 Soldaten, davon 5 medizinisches Fachpersonal und 5 "helfende Hände"

Nordwestmecklenburg: 6 Soldaten, davon 1 medizinisches Fachpersonal und 5 "helfende Hände"

Mecklenburgische Seenplatte: 15 Soldaten, davon 2 medizinisches Fachpersonal und 10 "helfende Hände"

Vorpommern-Greifswald: 22 Soldaten, davon 5 medizinisches Fachpersonal und 17 "helfende Hände"

Vorpommern-Rügen: 8 Soldaten, davon 2 medizinisches Fachpersonal und 6 "helfende Hände"

Kreis Rostock: ab 2. November 22 Soldaten als "helfende Hände"

Schwerin: 4 Soldaten als "helfende Hände"

Stadt Rostock: Antragstellung läuft

LaGuS: 2 Soldaten als "helfende Hände"

Unimedizin Rostock: 4 Soldaten, davon 2 als medizinisches Fachpersonal und 2 als "helfende Hände"

Weitere Informationen Corona-Ticker: Massive Beschränkungen bereits ab Montag Kontakte sollen minimiert werden, Freizeiteinrichtungen und Lokale schließen. Das sickerte aus den Bund-Länder-Beratungen durch. Mehr News im Live-Ticker. mehr

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 28.10.2020 | 15:00 Uhr