Stand: 16.08.2022 16:28 Uhr 690 neue Lehrkräfte an den Schulen in MV eingestellt

An Mecklenburg-Vorpommerns Schulen sind zu Beginn des neuen Schuljahres 690 neue Lehrerinnen und Lehrer eingestellt worden. Das seien so viele wie seit dem Schuljahr 2015/16 nicht mehr, sagte Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke). Allerdings ist auch die Zahl der Schüler im Vergleich zum Vorjahr um rund 4.500 auf 160.200 gestiegen. Die Zahl der Lehrkräfte nahm den Angaben zufolge um knapp 300 auf 13.610 zu. Knapp ein Drittel der neu eingestellten Lehrer sind laut Oldenburg Quereinsteiger, also Lehrkräfte, die kein herkömmliches Lehramtsstudium absolviert haben. | 16.08.2022 16:27