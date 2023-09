68-Jähriger ertrinkt vor der Seebrücke von Graal-Müritz Stand: 11.09.2023 17:53 Uhr Drama an der Seebrücke von Graal-Müritz: Ein 68-Jähriger ertrinkt vor den Augen zahlreicher Spaziergänger. Den in seine Richtung geworfenen Rettungsring konnte der Mann aus Sachsen nicht ergreifen.

In Graal-Müritz (Landkreis Rostock) ist am Montag Nachmittag ein Mann beim Baden tödlich verunglückt. Der 68-jährige Urlauber aus Sachsen ging in der Nähe der Seebrücke unter. Nach dem der Schwimmer laut um Hilfe gerufen hatte, alarmierten Passanten sofort die Rettungskräfte. Nach Angaben der Polizei wurde dem Ertrinkenden auch ein Rettungsring von der Seebrücke aus zugeworfen, den er jedoch nicht mehr greifen konnte. Er ging unter.

Erschöpfung: Reanimationsversuche bleiben erfolglos

Rund eine halbe Stunde später sei der zuvor mutmaßlich erschöpfte Mann dann leblos aus dem Wasser gezogen worden. Sämtliche Reanimationsversuche seien erfolglos geblieben. An der Suche waren ein Hubschrauber sowie Rettungskräfte der Wasserschutzpolizei und der Feuerwehr beteiligt.

