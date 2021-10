Stand: 16.10.2021 14:31 Uhr 6,5 Millionen Euro Corona-Förderung für die Kulturbranche

Die Landesregierung hat die Kulturbranche in Mecklenburg-Vorpommern in der Corona-Pandemie bislang mit 6,5 Millionen Euro gestützt. Insgesamt umfasst der MV-Schutzfonds Kultur 20 Millionen Euro, hieß es aus dem Bildungsministerium. Daneben habe das Land über Sonderregelungen dafür gesorgt, dass die Kulturförderung in der Krise aufrecht erhalten wurde. Mit rund 2,8 Millionen Euro wurde der größte Anteil durch sogenannten Überbrückungsstipendien an freischaffende Künstlerinnen und Künstler ausgezahlt. Insgesamt 1.385 Anträge wurden bewilligt. Das Volumen von maximal 2.000 Euro wurde von manchen Geförderten jedoch als "Tropfen auf den heißen Stein" empfunden. | 16.10.2021 14:31