60.000 Schnelltests vom Land für die Feuerwehren in MV Stand: 25.05.2021 15:55 Uhr Die Feuerwehren und Hilfsorganisationen in Mecklenburg-Vorpommern bekommen 60.000 Corona-Schnelltests vom Land. Die Tests sind notwendig, um fehlende Aus- und Fortbildungsstunden für die 933 Freiwilligen Feuerwehren nachholen zu können.

Der Landesfeuerwehrverband Mecklenburg-Vorpommern hatte befürchtet, dass viele Feuerwehrleute während der Corona-Pandemie nicht ausreichend geschult werden können. Deshalb hatte er vor gut einem Monat einen schriftlichen Appell an die Landesregierung gerichtet.

Schulungen können durchgeführt werden

Nun hat Innenminister Torsten Renz (CDU) geantwortet und die Lieferung von 60.000 Corona-Test-Kits für die Hilfskräfte angekündigt. Diese seien mittlerweile über die Landkreise und kreisfreien Städte verteilt worden, bestätigte Landesbrandmeister Hannes Möller auf Anfrage von NDR 1 Radio MV. Damit können die Schulungen wieder stattfinden.

Notbetreuungs-Problem für Kinder von Feuerwehrleuten nicht mehr akut

In seinem schriftlichen Appell hatte der Landesfeuerwehrverband auch gefordert, dass ehrenamtliche Feuerwehrfrauen oder Männer ihre Kinder in die Notbetreuung bringen können. Dieses Problem habe sich aber wegen zurückgehender Inzidenzwerte deutlich entschärft, so Landesbrandmeister Möller.

