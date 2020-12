Stand: 22.12.2020 19:57 Uhr 160 Personen müssen nach Rückkehr aus Polen in Quarantäne

Nach Grenzkontrollen in Mecklenburg-Vorpommern hat die Polizei an insgesamt sieben Tagen die Personalien von 160 Menschen an Gesundheitsämter weitergegeben. Die Kontrollierten waren von einem Trip nach Polen zurückgekehrt. Wegen der hohen Corona-Infektionszahlen ist es derzeit nicht erlaubt, zum Einkaufen ins östliche Nachbarland zu fahren. Wer dies doch tut, muss nach der Rückkehr nach Mecklenburg-Vorpommern für zehn Tage in Quarantäne, wie das Innenministerium am Dienstag in Schwerin mitteilte. Für die Zeit der Quarantäne bestehe nach dem Infektionsschutzgesetz kein Anspruch auf Lohnfortzahlung, sagte Innenminister Torsten Renz (CDU). | 22.12.2020 19:56