6-aus-49: MV um einen Lotto-Gewinner reicher Stand: 10.04.2025 11:44 Uhr Sechs Richtige: Ein Spieler oder eine Spielerin aus Mecklenburg-Vorpommern hat mehr als eine Million Euro im Lotto gewonnen.

Ein Lotto-Spieler oder eine Lotto-Spielerin aus Mecklenburg-Vorpommern hat am Mittwoch im Spiel 6 aus 49 mehr als eine Million Euro gewonnen. Genau belief sich die Summe in der Gewinnklasse 2 auf 1.196.928,90 Euro, wie Lotto mitteilte. Es ist bereits der zweite Millionen-Gewinn in diesem Jahr in Mecklenburg-Vorpommern. Anfang März gewann ein Spieler oder eine Spielerin eine Summe von fast sieben Millionen Euro.

So funktioniert das Glücksspiel

Beim Lottospiel 6 aus 49 werden zweimal wöchentlich, mittwochs und samstags, die Gewinnzahlen gezogen. Die sieben Gewinnzahlen ergeben sich durch die Ziehung von sechs aus 49 Zahlen sowie einer Superzahl, die zwischen null und neun liegt. Die Gewinnsumme verteilt sich anschließend auf neun Gewinnklassen. Den Jackpot gewinnt man in der ersten Gewinnklasse, die sechs richtige Zahlen und die richtig getippte Superzahl erfordert. Die Wahrscheinlichkeit die sechs richtigen Zahlen plus Superzahl zu tippen, liegt bei 1 zu 140 Millionen.

Hier wird Spielsüchtigen geholfen Glücksspielsucht-Selbsttest

Landesfachstelle Glücksspielsucht MV

https://www.gluecksspielsucht-mv.de/gluecksspielsucht/selbsttest.html

----

Telefonberatung für Spielende, Angehörige und Interessierte

von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung

Telefon: 0800 1 37 27 00

(kostenfreie Servicenummer)

Montag bis Donnerstag: von 10 bis 22 Uhr und Freitag bis Sonntag: 10 bis 18 Uhr

----

Fremdsprachige Angebote:

Beratungsangebote auf türkisch, russisch, polnisch und arabisch unter:

https://www.bundesweit-gegen-gluecksspielsucht.de/fremdsprachige-angebote

----

