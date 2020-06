Stand: 28.06.2020 09:34 Uhr - NDR 1 Radio MV

53-Jährige stirbt bei Badeunfall im Krakower See

Beim Schwimmen im Krakower See im Landkreis Rostock ist eine 53-jährige Frau ertrunken. Familienangehörige hatten den Notfall am Sonnabendnachmittag bemerkt und die Frau aus dem Wasser geholt.

Erster tödlicher Badeunfall der Saison

Wie die Wasserschutzpolizei berichtete, konnte die 53-Jährige nicht mehr wiederbelebt werden. Warum die Frau im Wasser nahe Krakow am See unterging, ist noch unklar. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei laufen, es gebe aber keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Es war das erste Mal in dieser Saison, dass ein Mensch in Mecklenburg-Vorpommern beim Baden starb.

18 Badetote im vergangenen Jahr

Im vergangenen Jahr gab es 18 Badetote im Land. Häufige Ursache seien etwa ein falsches Einschätzen der eigenen Schwimmfähigkeiten und der Strömungen, so die Wasserschutzpolizei. Das jüngste Opfer war im vergangenen Jahr ein zehn Jahre altes Mädchen, das im Tessiner Naturfreibad starb. Die älteste Ertrunkene war eine 83 Jahre alte Frau, die im Tollensesee ums Leben kam.

