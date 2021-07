Stand: 28.07.2021 10:50 Uhr 50,4 Prozent der Einwohner vollständig gegen Corona geimpft

Mehr als die die Hälfte der Einwohner Mecklenburg-Vorpommerns sind inzwischen vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) von Mittwoch sind 50,4 Prozent der Menschen im Land komplett immunisert. Die Quote der Erstgeimpften liegt aktuell bei 59,4 Prozent. Zuletzt hat sich in Mecklenburg-Vorpommern wieder mehr Menschen mit dem Coronavirus infiziert: Am Dienstag wurden 40 Neuinfektionen vermeldet. | 28.07.2021 10:50