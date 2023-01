45.000 Besucher beim Turmleuchten in Warnemünde Stand: 02.01.2023 06:32 Uhr Zehntausende Menschen sind am Abend des Neujahrstages zum traditionellen Turmleuchten in Rostock-Warnemünde gekommen.

Nach Angaben der Verantalter haben rund 45.000 Menschen die rund halbstündige bunte Laser-, Licht- und Musikshow sowie das Höhenfeuerwerk vom Strand oder der Strandpromenade aus verfolgt. Anfangs war von deutlich mehr Besuchern die Rede. Ein zentrales Thema der Show war das 125-Jahr-Jubiläum des Warnemünder Leuchtturms. Das knapp 37 Meter hohe Wahrzeichen des Seebades Warnemünde wurde 1896 in Betrieb genommen.

Begrenzte Teilnehmerzahl

Anders als im Vorjahr kostete das Turmleuchten keinen Eintritt. Allerdings gab es eine Teilnehmerobergrenze, die anhand eines Zählsystems erfasst wurde. Eigene Feuerwerkskörper durften nicht mitgebracht werden, auch die Nutzung von Drohnen war strengstens verboten. 2021 war das Turmleuchten wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden, 2022 fand es erst im Frühjahr statt. In diesem Jahr feierten Einheimische und Touristen es endlich wieder am Neujahrstag.

Motto "Für Euch"

Es stand unter den Motto "Für Euch". "Wir wollen ein Signal setzen in einer Zeit voller Unsicherheiten, den Einheimischen und Gästen im Ostseebad einen Moment schenken, in dem sie gut unterhalten und fasziniert werden können", so Rostocks Tourismusdirektor Matthias Fromm im Vorfeld der Veranstaltung.

