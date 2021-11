440 Waffen in MV im Besitz von Extremisten Stand: 06.11.2021 14:36 Uhr Mehr als 1.600 Extremisten bundesweit besitzen eine Waffe, allein 440 davon in Mecklenburg-Vorpommern, berichtet die "Welt am Sonntag". Die meisten der Extremisten mit Waffen sind Rechtsextremisten und Reichsbürger, nur wenige Linksextremisten und Islamisten.

Die meisten der Extremisten mit Waffen sind Rechtsextremisten und Reichsbürger, nur wenige Linksextremisten und Islamisten. Das Waffengesetz verbietet nicht automatisch jedem, der vom Verfassungsschutz als Extremist eingestuft wird, eine Waffe zu besitzen. Seit Kurzem muss die Behörde, die eine Waffenerlaubnis ausstellt oder verlängert, das jedoch beim Verfassungsschutz abfragen und mit in die Entscheidung einfließen lassen. Verweigert werden muss eine Waffenerlaubnis in jedem Fall, wenn jemand Mitglied in einer verfassungsfeindlichen Vereinigung ist.

Diskussion über Verschärfung des Waffengesetzes

Mecklenburg-Vorpommern und Hessen hatten im Bundesrat bereits versucht zu erreichen, dass Extremisten automatisch als unzuverlässig eingestuft werden und damit keine Waffen besitzen dürfen. Die Bundesratsinitiative ist am Ende der Legislaturperiode aber ins Stocken geraten. Die Welt berichtet außerdem, dass einige Waffenbehörden auch die rechtliche Auseinandersetzung scheuen würden, die ihnen drohen könne, wenn sie Extremisten entwaffnen oder ihnen eine Waffenerlaubnis verweigern wollen. Die Innenexpertin der Linksfraktion im MV-Bundestag Martina Renner fordert in der Welt am Sonntag außerdem, dass die Behörden in Mecklenburg-Vorpommern konsequent gegen Rechtsextremisten vorgehen und ihnen den Besitz von Waffen verweigern.

