43 Häftlingen in MV winkt vorzeitige Entlassung

In Mecklenburg-Vorpommern kommen nach Angaben des Justizministeriums in diesen Tagen voraussichtlich 43 Straftäter in den Genuss der sogenannten Weihnachtsamnestie. Durch die vorzeitige Entlassung aus dem Gefängnis soll in der Regel die Wiedereingliederung in die Gesellschaft erleichtert werden, da noch vor den Feiertagen notwendige Behördengänge und andere Termine wie Therapie- oder Vorstellungsgespräche sowie die Nutzung von Hilfsangeboten und Beratungsstellen erledigt und wahrgenommen werden können. Von der Amnestie profitieren Gefangene, deren Haftzeit sowieso bald abläuft oder die sich im Gefängnis besonders vorbildlich benommen haben. | 12.12.2021 09:41