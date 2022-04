Stand: 13.04.2022 08:05 Uhr 40.000 Euro Schaden: Feuer auf Parkdeck in Waren

In Waren sind in der vergangenen Nacht drei Dienstwagen der Stadtverwaltung in Brand geraten. Offenbar wurde eine trockene Hecke im unteren Teil eines Parkdecks "Am Amtsbrink" in Brand gesetzt, so die Polizei. Das Feuer griff auf das Parkdeck über und entzündete die drei Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand. Es enstand aber ein Sachschaden von 40 000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen. | 13.04.2022 08:10

