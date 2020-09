Stand: 01.09.2020 15:09 Uhr - NDR 1 Radio MV

400 Anträge auf Überbrückungshilfen in MV

In der Corona-Krise haben in Mecklenburg-Vorpommern bisher nur wenige kleine und mittelständische Unternehmen die sogenannten Überbrückungshilfen beantragt. Nach Informationen von NDR 1 Radio MV liegen bisher 400 Anträge vor. Laut Wirtschaftsministerium haben die Unternehmen innerhalb der Monate Juli und August Hilfen in Höhe von insgesamt 6,5 Millionen Euro beantragt. Die Hilfen richten sich an in Not geratene kleinere und mittelständische Unternehmen, maximal 150.000 Euro kann jeder Betrieb beantragen. | 01.09.2020 15:09