3G und 2G-Plus sorgen für lange Schlangen vor Testzentren Stand: 25.11.2021 15:06 Uhr Gaststätte, Hotel oder Theater - all das ist für Geimpfte und Genesene nur noch mit negativem Test möglich. Die Wirtschaft sieht Mecklenburg-Vorpommern nicht gewappnet für den massiven Ansturm auf die Testzentren. Den Apothekern gehen die Tests aus. Dazu senden wir um 15:30 Uhr ein NDR MV Live.

Wegen der angespannten Corona-Lage greift in Mecklenburg-Vorpommern jetzt die 2G-Plus-Regel. Genesene und Geimpfte kommen nur noch in Einrichtungen wie Kino, Café oder Restaurant, wenn sie einen negativen Corona-Test vorweisen. Die Wirtschaft warnt vor Engpässen bei den Testzentren und fürchtet massive Folgen.

Ungeimpfte benötigen bei 3G täglich einen Test

Schon am Mittwoch waren vielerorts Testmöglichkeiten ausgebucht - gerade in Apotheken. Als zusätzliche Belastung gilt die 3G-Regel in Bussen und Bahnen sowie am Arbeitsplatz: Dort brauchen Ungeimpfte einen täglichen Negativ-Test. Als Folge der verschärften Testpflichten sowohl für Geimpfte als auch Ungeimpfte befürchtet der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga, die Menschen würden sich in der Freizeit die Mühe eines Testnachweises ersparen und auf den Besuch im Restaurant oder Café verzichten - erste Betreiber würden Öffnungszeiten einschränken. "Das wird für uns ein ganz ganz bitteres Weihnachtsfest werden", sagte Dehoga-Präsident Lars Schwarz am Donnerstag. Viele Betriebe müssten nun wieder entscheiden, ob sie weniger Geld verlieren, wenn sie gar nicht öffnen oder Speisen nur zum Mitnehmen anbieten. Ab heute werde es in der Gastronomie im Nordosten sehr einsam und düster. Die Lage sei laut Schwarz auch deshalb besonders bitter, da die Gastronomen die Politik frühzeitig gewarnt hätten.

Weitere Informationen Corona-News-Ticker: EMA lässt Biontech-Impfstoff für Kinder zu Laut der Europäischen Arzneimittelbehörde können auch Fünf- bis Elfjährige damit geimpft werden. Mehr Corona-News im Live-Ticker. mehr

Ministerium räumt vorübergehenden Engpass ein

Der Tourismusverband erklärte, angesichts der dramatischen Lage habe sich die Politik zu dem Schritt gezwungen gesehen, der jetzt jedoch Verwirrung schaffe. Das Gesundheitsministerium räumte ein, dass die Testkapazitäten kurzfristig nicht ausreichen würden - vor allem auf dem Land. "Sie sind noch nicht ausreichend. Das muss man ganz offen sagen", räumte Sprecher Alexander Kujat gegenüber dem NDR ein. Der Bedarf an Tests sei sehr groß geworden, es gebe "einen absoluten Run" auf die Tests. Die Testmöglichkeiten würden aber ausgeweitet - innerhalb kurzer Zeit von 140 auf 300.

Apotheker: Keine Tests mehr am Markt verfügbar

Bisher haben vor allem Apotheken Tests angeboten. Allerdings gehen ihnen die Tests bereits aus, kurz nachdem die neuen Regeln greifen, wie Axel Pudimat, Chef des Apothekerverbandes in Mecklenburg-Vorpommern, auf Anfrage von NDR 1 Radio MV erklärte. Sein Fazit: Es funktioniere nicht. "Es sind keine Tests mehr am Markt verfügbar", so Pudimat. "Es sieht derzeit so aus, als wenn es zumindest jetzt in den nächsten Tagen schwierig wird bis sehr schwierig. Sie müssten sich eigentlich testen lassen, aber Sie können sich gar nicht testen lassen, weil keine Tests verfügbar sind."

Ministerium empfiehlt: Selbst einen Tests mitbringen und vor Ort testen lassen

Der Sprecher des Gesundheitsministeriums wies auf andere Möglichkeiten hin: Arbeitgeber könnten ihren ungeimpften Mitarbeitern Tests anbieten, das gleiche gelte für Cafés und Restaurants. "Besucher oder Gäste in Restaurants können auch Tests mitbringen und sich unter Aufsicht vor Ort testen lassen. Diese Möglichkeit beinhaltet ausdrücklich die Landesverordnung", so Kujat. Der Sprecher meinte mit Blick auf die mangelnden Tests, dass in den nächsten Tagen sicher nachgeliefert werde. Die neuen Regeln seinen aber notwendig, die Lage sei ernst, es gehe auch um Kontaktreduzierung.

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 25.11.2021 | 15:30 Uhr