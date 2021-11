3G und 2G-Plus sorgen für Andrang bei Testzentren Stand: 25.11.2021 05:50 Uhr Gaststätte, Hotel oder Theater - all das ist für Geimpfte und Genesene nur noch mit negativem Test möglich. Die Wirtschaft sieht das Land nicht gewappnet für den massiven Ansturm auf die Testzentren.

Wegen der angespannten Corona-Lage greift in Mecklenburg-Vorpommern jetzt die 2G-Plus-Regel. Genesene und Geimpfte kommen nur noch in Einrichtungen wie Kino, Café oder Restaurant, wenn sie einen negativen Corona-Test vorweisen. Die Wirtschaft warnt vor Engpässen bei den Testzentren und fürchtet massive Folgen.

Ungeimpfte benötigen bei 3G täglich einen Test

Schon am Mittwoch waren vielerorts Testmöglichkeiten ausgebucht - gerade in Apotheken. Als zusätzliche Belastung gilt die 3G-Regel in Bussen und Bahnen sowie am Arbeitsplatz: Dort brauchen Ungeimpfte einen täglichen Negativ-Test. Als Folge der verschärften Testpflichten sowohl für Geimpfte als auch Ungeimpfte befürchtet der Hotel- und Gaststättenverband, die Menschen würden sich in der Freizeit die Mühe eines Testnachweises ersparen und auf den Besuch im Restaurant oder Café verzichten - erste Betreiber würden Öffnungszeiten einschränken.

Weitere Informationen Corona-News-Ticker: Mehr als 100.000 Corona-Tote in Deutschland Insgesamt verstarben seit Pandemiebeginn laut RKI 100.119 Menschen an oder mit Covid-19. Mehr Corona-News im Live-Ticker. mehr

Ministerium räumt vorübergehenden Engpass ein

Der Tourismusverband erklärte, angesichts der dramatischen Lage habe sich die Politik zu dem Schritt gezwungen gesehen, der jetzt jedoch Verwirrung schaffe. Das Gesundheitsministerium räumte ein, dass die Testkapazitäten kurzfristig nicht ausreichen würden - vor allem auf dem Land. Testmöglichkeiten würden aber ausgeweitet.

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 25.11.2021 | 06:00 Uhr