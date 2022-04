3G-Regel in vielen Bereichen in MV abgeschafft

Stand: 14.04.2022 10:27 Uhr

Die 3G-Regel ist heute in Mecklenburg-Vorpommern in vielen Bereichen gefallen. Ausnahmen sind Krankenhäuser und Pflegeheime. In Clubs und Diskotheken gilt weiterhin sogar die 2G-Plus-Regel.