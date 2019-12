Stand: 30.12.2019 11:45 Uhr - NDR 1 Radio MV

34 Millionen Übernachtungen: Neues Tourismus-Rekordjahr

Die Tourismusbranche geht erneut mit einem Rekordergebnis ins neue Jahr. Verbandsgeschäftsführer Tobias Woitendorf rechnet für das Gesamtjahr 2019 mit rund 34 Millionen Übernachtungen in Mecklenburg-Vorpommern. Auch bei den Inlandsreisen mit mehr als fünf Tagen Aufenthalt kann der Nordosten damit das dritte Jahr in Folge die Spitzenposition behaupten.

Platz 3 auf der Beliebtheitsskala Deutscher Urlauber

Bei deutschen Urlaubern liegt Mecklenburg-Vorpommern als Reiseziel auf dem dritten Platz hinter Italien und Spanien auf der Beliebtheitsskala. Dies geht aus der 35. Deutschen Tourismusanalyse 2019 der Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen hervor. "Das ist Grund zur Freude, aber bei weitem kein Selbstläufer", sagte Landeswirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) am Montag. Denn es gebe auch eine Menge Herausforderungen, auf die sich das Land einstellen müsse. Wachstum im Inland demnach kaum noch möglich, neue Gästen müssen daher aus dem Ausland kommen. "Wir sind das Land mit dem geringsten Anteil internationaler Gäste, da müssen wir besser werden", so Woitendorf.

Erreichbarkeit und Innovationen noch ausbaufähig

Schwerpunkte in den kommenden Jahren müssten die Tourismusfinanzierung, Infrastrukturprojekte zur besseren Erreichbarkeit der Regionen und innovative Konzepte sein, so Glawe. Ein Konzept der Tourismusfinanzierung soll ab 2020 in Modellregionen getestet werden. Vor allem bei der Kurabgabe gebe es noch Nachholbedarf. "Wer in den Tourismus einzahlt, muss am Ende merken, was er dafür bekommt", so Glawe. Vorteile für Einheimische und Gäste müssten klarer erkennbar sein, außerdem sollen Anwohner entlastet werden.

Tourismus gilt als Wachstumsmotor

Der Anteil der Tourismusbranche an der Gesamtwirtschaftsleistung Mecklenburg-Vorpommerns liegt derzeit bei rund zwölf Prozent. Jeder sechste Beschäftigte im Land, insgesamt über 131.200 Menschen, arbeitet in Tourismus- oder tourismusnahen Unternehmen. Touristen, Besucher und Tagesgäste tragen laut Wirtschaftsministerium außerdem in Mecklenburg-Vorpommern entscheidend zum Wachstum anderer Branchen wie dem Einzelhandel bei. Großes Wachstumspotential gebe es allerdings im Wassertourismus. Vor allem der Investitionsstau bei den Schleusen an der Oberen-Havel-Wasserstraße zwischen Berlin und der Mecklenburgischen Seenplatte könnte nach einer Prognose der IHK Brandenburg zu Millionenverlusten geführt haben.

Gastgewerbe kämpft mit Fachkräftemangel

Auch Hoteliers und Gastronomen zeigen sich mit ihrer Jahresbilanz zufrieden. Der Tarifabschluss im Gastgewerbe, der den Mitarbeitern in Hotels und Restaurants höhere Löhne bis zu 28 Prozent bescherte, wirkte sich allerdings auch auf das Portemonnaie von Urlaubern und Anwohneraus. Die größte Sorge in der Hotel- und Gaststättenbranche ist nach wie vor der Fachkräftemangel. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit waren mit Stand September noch 404 Ausbildungsstellen in Hotels und Restaurants offen. Mit einer Imagekampagne will das Wirtschaftsministerium gegensteuern.

