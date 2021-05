Stand: 21.05.2021 04:58 Uhr 30.000 Euro mit Trickbetrug erbeutet

30.000 Euro haben so genannte Enkeltrickbetrüger in der Region Wolgast erbeutet. Nach Polizeiangaben täuschten zwei Anrufer bei einem älteren Ehepaar vor, dass der Sohn wegen eines von ihm verschuldeten Verkehrsunfalls in Haft sitze und nur gegen Kaution freigelassen würde. Erst nach der Geldübergabe an eine unbekannte Person wurde dem Ehepaar klar, dass es betrogen wurde. Die Polizei warnt erneut davor, Bargeld oder Wertsachen an Fremde herauszugeben. | 21.05.2021 5:00