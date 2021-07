30. Hanse Sail in Rostock unter Corona-Bedingungen Stand: 13.07.2021 13:04 Uhr Die Hanse Sail kann in diesem Jahr unter Corona-Bedingungen stattfinden. Das bedeutet Einschränkungen für die Besucher im Stadthafen, in sogenannten Erlebnisbereichen und auf den Gästeschiffen.

Mit dem Slogan, "Optimistisch anders" meldet sich die Hanse Sail zurück. Nach der Absage im vergangenen Jahr haben bereits 114 Traditionsschiffe für die Jubiläums-Sail in Rostock und Warnemünde zugesagt. Die 30. Auflage vom 5. bis 8. August solle eine "coronakonforme" sichere Großveranstaltung werden, so die Versicherung von Rostocks Senator und erstem stellvertretenden Oberbürgermeister Chris Müller-von Wrycz Rekowski (SPD) bei der Landespressekonferenz am Mittag in Schwerin.

Corona-Vorschriften für die Hanse Sail

Hauptveranstaltungsbereich umzäunt am Stadthafen

Gäste hier müssen geimpft, genesen oder getestet sein

maximal 15.000 Gäste erlaubt

Ausfahrten unter Hygienevorschriften möglich

weitere 15 separate Erlebnisbereiche in Rostock geplant

Maximal 15.000 Gäste auf Gelände am Stadthafen

Aktuell werde mit 15 separaten sogenannten Erlebnisbereichen in der Hansestadt geplant. Der Hauptveranstaltungsbereich soll auf einem umzäunten Gelände im Stadthafen eingerichtet werden. Wer diesen besuchen will, der muss entweder geimpft, genesen oder getestet sein. Mehr als 15.000 Gäste dürfe es dort laut Landesverordnung nicht geben. Da auf den Gästeschiffen die Hygienevorschriften umgesetzt werden, können Interessierte auch bei der ersten Sail unter Corona-Bedingungen bei Ausfahrten auf den historischen Seglern mit dabei sein.

Die Hanse Sail wird in diesem Jahr von Stefan Kuna aus der Stefan Kuna Show bei NDR 1 Radio MV eröffnet.

