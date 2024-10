3. Runde im Landespokal: Hansa Rostock ist im Achtelfinale Stand: 12.10.2024 17:45 Uhr In der 3. Runde des Landespokals sind am Sonnabend unter anderem FC Hansa Rostock gegen TSG Neustrelitz und Anker Wismar gegen den Greifswalder FC angetreten. Hier finden Sie alle bisherigen Ergebnisse.

Es ist Länderspielpause in den großen deutschen Fußball-Ligen. Im Fußball-Landespokal in Mecklenburg-Vorpommern ging es hingegen in die dritte Runde. Der FC Hansa Rostock war am Sonnabend zu Gast bei der TSG Neustrelitz. Nach der 90. Minute stand es noch 0:0 unentschieden. In der Verlängerung konnte sich Hansa schließlich durchsetzen. Jonas Dirkner traf für Rostock per Elfmeter in der Nachspielzeit. Am Ende gewann Hansa mit 1:0 und ist damit im Achtelfinale. Neustrelitz ist aus dem Landespokal ausgeschieden. Auch der Penzliner SV und der FSV Bentwisch konnten erst in der Nachspielzeit einen Sieger ausmachen. Penzlin hat es ins Achtelfinale geschafft.

Auch Greifswald im Achtelfinale

Der Greifswalder FC hat das Achtelfinale des Landespokals erreicht. Der Regionalligist gewann beim Oberligisten Anker Wismar mit 5:1. Der Oberligist Dynamo Schwerin ist ebenfalls eine Runde weitergekommen. Die Schweriner gewannen mit 7:0 beim Landesklasse-Team SV Prohner Wiek.

Zwei Partien werden am Sonntag ausgetragen

Die erste Partie in der 3. Runde wurde bereits am Freitag ausgetragen. Die Kickers JuS03 aus der Landesklasse haben gegen den SV Pastow aus der Verbandsliga mit 1:3 verloren. Am Sonntag treten dann SV Rogeez und der Rostocker FC sowie der FSV Testorf Uphal gegen den FC Mecklenburg Schwerin gegeneinander an.

Alle Ergebnisse aus der 3. Runde des Landespokals Datum Paarung Ergebnis Freitag, 11.10.2024, 19 Uhr Kickers JuS 03 (Landesklasse)

SV Pastow (Verbandsliga) 1:3 Samstag, 12.10.2024, 13 Uhr Anker Wismar (Oberliga)

Greifswalder FC (Regionalliga) 1:5 Samstag, 12.10.2024, 14 Uhr MSV Pampow (Verbandsliga)

SpVgg Torgelow-Ueckermünde (Verbandsliga) 1:7 Samstag, 12.10.2024, 14 Uhr Penzliner SV (Verbandsliga)

FSV Bentwisch (Verbandsliga) 2:1 Samstag, 12.10.2024, 14 Uhr TSG Neustrelitz (Oberliga)

FC Hansa Rostock (3. Liga) 0:1 Samstag, 12.10.2024, 14 Uhr SV Prohner Wiek (Landesklasse)

Dynamo Schwerin (Oberliga) 0:7 Samstag, 12.10.2024, 14 Uhr SV Plate (Landesliga)

VFC Anklam (Landesliga) 4:3 Samstag, 12.10.2024, 14 Uhr SV Görmin (Landesklasse)

HSG Uni Greifswald (Landesklasse) 5:1 Samstag, 12.10.2024, 14.30 Uhr FSV Malchin (Landesliga)

VfL Bergen (Landesliga) 1:2 Samstag, 12.10.2024, 15 Uhr SG Carlow (Landesklasse)

SV Waren 09 (Landesliga) 2:4 Samstag, 12.10.2024, 15 Uhr FC Förderkader Rene Schneider (Verbandsliga)

Hafen Rostock (Verbandsliga) 5:0 Samstag, 12.10.2024, 15 Uhr Rehnaer SV (Landesklasse)

FC Schönberg 95 (Verbandsliga) 0:9 Samstag, 12.10.2024, 15 Uhr Malchower SV (Verbandsliga)

SV Siedenbollentin (Verbandsliga) 1:4 Samstag, 12.10.2024, 16.30 Uhr SV Warnemünde (Verbandsliga)

1. FC Neubrandenburg (Verbandsliga) Sonntag, 13.10.2024, 11 Uhr SV Rogeez (Landesklasse)

Rostocker FC (Oberliga) Sonntag, 13.10.2024, 14 Uhr FSV Testorf Upahl (Landesliga)

FC Mecklenburg Schwerin (Verbandsliga)

Achtelfinale wird live im NDR ausgelost

Am 17. Oktober wird ab 18 Uhr live im Nordmagazin - Land und Leute das Achtelfinale des Landespokals ausgelost. Frauke Rauner moderiert die Ziehung. Die Lose wird Clemens Paulsen, der Leiter der NDR Sportredaktion in Mecklenburg-Vorpommern, ziehen. Ihm wird der Pokal-Staffelleiter des Landesfußballverbandes Mecklenburg-Vorpommern, Peter Dluzewski, zur Seite stehen. Spieltermin für die Partien im Achtelfinale ist das Wochenende um den 16. und 17. November.

Greifswalder FC war 2023/2024 Pokalsieger

Das Endspiel im des Lübzer Pils Landespokal findet in dieser Saison am 24. Mai 2025 statt. Es wird der bundesweite Finaltag der Amateure. Wo gespielt wird, ist noch offen. Der Sieger des Landespokals qualifiziert sich automatisch für die erste Hauptrunde im DFB-Pokal der kommenden Saison 2025/2026 und trifft dort in einem Heimspiel auf einen Erst- oder Zweitligisten. In der vergangenen Saison konnte der Greifswalder FC den Landespokal in Mecklenburg-Vorpommern für sich entscheiden.

