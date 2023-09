3. Runde des Fußball-Landespokals ausgelost: Wer spielt wo?

Am Wochenende des 14./15. Oktobers ist es soweit - die 3. Runde des Fußball-Landespokals steht an. Pokalfavorit und Regionalligist Greifswalder FC muss zum Verbandsligisten Malchower SV reisen. Die beiden verbliebenen Oberligisten FC Anker Wismar und TSG Neustrelitz bekommen es jeweils mit einem Landesligisten zu tun. So sind die Wismarer zu Gast beim Penzliner SV, die TSG ist beim FSV Malchin gefordert. Landespokalsieger-Besieger FSV Kühlungsborn wird im äußersten Osten Mecklenburgs erwartet. Das Team von Spielertrainer Robert Franke ist zu Gast beim TSV Friedland. In der 2. Runde hatte Kühlungsborn überraschend den letztjährigen Pokalsieger Rostocker FC aus dem Wettbewerb geworfen.